Ligue 1: il big match è Marsiglia-PSG, nelle zone basse spicca Metz-Dijon

Cavalcando l’onda di una Champions League ad oggi dominata, il Paris Saint-Germain vuole continuare a fare bene anche in campionato, confermandosi come una delle rose più forti d’Europa. Contro il Marsiglia, i parigini non avranno però vita facile, considerando la voglia di rivalsa dei ragazzi di Garcia. Vincere contro l’OM sarebbe un deciso passo avanti per gli uomini di Emery, che ad oggi non hanno ancora perso. Obbligato a riprendersi, al contrario, il Monaco, a secco di successi da due turni e deciso dopo il tonfo casalingo contro il Besiktas. Al Louis II, contro il Caen, i biancorossi non dovranno fallire. Pronto ad approfittarne, poi, il Saint Etienne, in casa e contro un Montpellier arcigno ma non insuperabile lontano da casa. Si prevede una sfida ricca d’emozioni.

Reduce da un cammino ricco di soddisfazioni, novanta minuti interessanti per il Nantes di Claudio Ranieri, che contro il Guingamp potrebbe riprendere il discorso con la vittoria e rilanciarsi in ottica europea. I canarini non dovranno però fallire la sfida, evitando di sottovalutare gli avversari. Trasferta che potrebbe confermarsi più ostica del previsto, invece, per l’Olympique Lyonnais, che contro il Troyes dovrà far leva su tutto il suo potenziale offensivo, bissando quanto visto nella scorsa sfida di campionato. La neo-promossa, però, venderà cara la pelle. Scendendo nella zona centrale di classifica, impegno ugualmente delicato per il Bordeaux, in casa di un Amiens affatto docile, deciso a conquistare punti preziosi per la salvezza. I girondini dovranno stare attentissimi. Tutta da vivere anche Angers-Tolosa, che potrebbe disilludere gli amanti delle goleade: si prevedono infatti tensione ed equilibrio.

Potrebbe conquistare una facile vittoria, il Nizza, in casa e contro uno Strasburgo che forse ha qualcosa in meno rispetto alle altre neo-promosse. Balotelli e compagni non dovranno fallire, o le posizioni nobili della classifica si allontaneranno in maniera dolorosamente decisiva. Vero e proprio incrocio tra corazzate decadute, poi, la sfida tra Rennes e Lilla, squadre che fino a due anni fa ambivano a posti di un certo spessore. Il loco Bielsa vuole tornare al successo, gli arancioneri venderanno cara la pelle. Novanta minuti ad altissimo contenuto di pericoloso, infine, quelli tra Metz e Dijon: chi perde, toccherà probabilmente il fondo della classifica.

DI SEGUITO LE SFIDE DI GIORNATA:

20.10. 20:45 St. Etienne Montpellier

21.10. 17:00 Monaco Caen

21.10. 20:00 Amiens Bordeaux

21.10. 20:00 Angers Tolosa

21.10. 20:00 Metz Dijon

21.10. 20:00 Nantes Guingamp

21.10. 20:00 Rennes Lilla

22.10. 15:00 Nizza Strasburgo

22.10. 17:00 Troyes Lione

22.10. 21:00 Marsiglia Paris SG