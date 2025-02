Ligue 1: il Nizza crolla ancora, pari per Nantes e Marsiglia

Claudio Ranieri manca il successo valevole il terzo posto. Il suo Nantes, infatti, in casa del Bordeaux non va oltre l'1-1. Avanti grazie a Nakoulma nei minuti finali del primo tempo, i canarini si fanno rimontare dal solito Malcom, vero trascinatore dei suoi. Ottimo punto, comunque, per l'ex tecnico del Leicester, che sta sempre più trovando un equilibrio tattico preciso. Durante l'anticipo domenicale, infatti, il Nantes non sfigura affatto contro i più forti avversari, rispondendo colpo su colpo al talento offensivo girondino.

Non riesce a fare il colpaccio, poi, il Nizza, che in casa dell'arcigno Montpellier cede sotto i colpi di Sessegnon e Mbenza. Prestazione negativa, per Balotelli e compagni, lontani parenti dei diavoli terribili ammirati nella corsa stagione. Lontani dalle posizioni nobili, i rossoneri dovranno guardarsi le spalle, con la zona retrocessione distante solo quattro punti. Non pochi, ma nemmeno troppi per far dormire sonni tranquilli.

Vera e propria chance mancata, infine, per il Marsiglia, che con una vittoria avrebbe potuto agganciare addirittura la seconda posizione. In casa dell'arcigno Strasburgo, infatti, i ragazzi di Rudi Garcia passano subito in vantaggio con Payet, venendo raggiunti nel finale di tempo da Aholou. Durante la seconda, folle, frazione, gli ospiti ringraziano Kone per l'autorete ma devono fare i conti con la voglia di punti della neo-promossa, brava a pareggiare e poi passare in avanti grazie alle mercature vincenti di Kone e Lienard. Suggella il definitivo 3-3, invece, Mitroglou.

I RISULTATI FINALI DELLA DOMENICA:

15:00 Finale Bordeaux 1 - 1 Nantes

17:00 Finale Montpellier 2 - 0 Nizza

21:00 Finale Strasburgo 3 - 3 Marsiglia