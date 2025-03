Bielsa ci ripensa: pronto il rinnovo col Marsiglia

El Loco, non a caso. Dopo mille tentennamenti ed anche molti rifiuti, Marcelo Bielsa ci ripensa, tornando sui suoi passi. L'ex allenatore del Cile e dell'Athletic Bilbao sarebbe infatti in procinto di accettare l'offerta presentatagli dal presidente del Marsiglia e di rinnovare con i biancoazzurri per altre due stagioni. Una svolta inattesa che toglie Bielsa dal mercato allenatori che sta per impazzare sui mercati di tutta Europa.

Dal Barcellona, finalista di Champions League, al Napoli, per passare al West Ham, al City e non solo. Il nome del Loco era stato accostato alle migliori panchine di tutta Europa, ma il rinnovo, del tutto inaspettato potrebbe spiazzare quelle squadre che avevano puntato sulla sua esperienza e sulla sua caratura per la propria panchina. Chi, invece, aveva pensato alla panchina del Marsiglia, era Walter Mazzarri, ex allenatore di Napoli ed Inter che numerosi tabloid d'oltremanica e transalpini avevano accostato alla squadra marsigliese.

Infine, ha prevalso l'ostinatezza del presidente Vincent Labrune, fortemente spinto da gran parte della tifoseria che hanno visto nel Loco l'uomo capace di riportare in alto le ambizioni e l'entusiasmo al Velodrome. Lo stesso entusiasmo visto nel match che ha tagliato fuori dalla Ligue 1 il club marsigliese, che quella sera, contro il Paris Saint Germain, ha vissuto le emozioni dei primi anni '90. Nel contratto di Bielsa ci sarà anche una clausola attraverso cui sarà possibile interrompere con 12 mesi d'anticipo il rapporto al termine della prossima stagione qualora le parti dovessero richiederlo.