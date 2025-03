Ligue 1, il risveglio di Monaco e Marsiglia

La risposta del Tigre. Radamel Falcao affida al campo parole di riscatto. Chiacchierato, inseguito, criticato. Non un periodo facile, quello recente, per l'attaccante colombiano. Prima l'infortunio e l'addio alle speranze mondiali. Poi il rapporto complesso col tecnico Jardim e l'utilizzo a singhiozzo nelle prime giornate. Il Monaco stenta, sedotto e abbandonato dal patron Ryboblev, ora impeganto in un divorzio milionario. L'addio di James Rodriguez, direzione Real, ha segnato la via del ridimensionamento e acceso nella mente di Radamel diversi quesiti.

A Nantes, su un campo per nulla agevole, il Monaco trova la prima vittoria in Ligue 1 e la firma è proprio di Falcao. Il tuffo di testa con cui spiana la strada ai compagni è una sorta di catarsi, una liberazione dopo il brivido lungo 11 metri cancellato da Subasic. Il Nantes, sprecata l'opportunità dal dischetto, incassata la rete al minuto 45, ci prova, ma non riesce a sfondare il muro difensivo dei biancorossi. "Al Monaco sto bene, spero di restare" così Falcao. Voci d'ordinanza o la fine di insistenti squilli di mercato?

Si sveglia anche il Marsiglia del Loco Bielsa. 0-1, sul campo del Guingamp, firmato dal solito Gignac, nome accostato anche al Milan di Galliani, alla perenne ricerca di un centravanti dopo l'addio di Balotelli. Continua invece la crisi del Lione. Alla Gerland, pesante stop contro il Lens. Decide Nomenjanahary.

Venerdì, nell'anticipo, mezzo falso del Psg. L'undici di Ancelotti non è andato oltre lo 0-0 con l'Evian. Espulso nella ripresa Cabaye. Parigini ancora orfani di Ibrahimovic.

In testa alla classifica, a punteggio pieno, il Bordeaux, corsaro a Nizza.

Risultati:

Venerdì 22 agosto

Evian 0 - 0 Paris Saint-Germain

Sabato 23 agosto

EA Guingamp 0 - 1 Olympique de Marseille

SC Bastia 1 - 0 Toulouse FC

LOSC Lille 2 - 0 FC Lorient

Montpellier Hérault SC 2 - 0 FC Metz

OGC Nice 1 - 3 Girondins de Bordeaux

Stade de Reims 0 - 2 SM Caen

Domenica 24 agosto

Olympique Lyonnais 0 - 1 RC Lens

AS Saint-Etienne 0 - 0 Stade Rennais FC

FC Nantes 0 - 1 AS Monaco