Laurent Blanc confessa: Rabiot è in partenza. Sarà Milan?

Dopo gli acquisti estivi, il club del Psg ha a che fare anche con le partenze. Laurent Blanc, ct del Paris Saint-Germain, ha parlato chiaro sul futuro del giovane centrocampista Rabiot: “Gli resta un anno di contratto, sapete cosa vuol dire. E’ possibile che ci lasci, ma non dirò la destinazione. Abbiamo fatto molto insieme, perché apprezziamo il giocatore, il ragazzo, ma a un certo punto non si può andare oltre. Abbiamo la nostra idea, penso che abbia una grande opportunità al Psg, perché è uno di qui, ha le qualità per essere qui. Il suo entourage non è d’accordo, penso che debba avere delle buone offerte. Il Psg gli ha fatto un’offerta molto buona, ma evidentemente non gli interessa. Peccato”.

Queste sono state le sue parole in conferenza stampa. Parole che lasciano trasparire la voglia del club di trattenere il giovane talento ma che, come dice lo stesso Blanc, a lui non interessa.

Adrien Rabiot, 19 anni, con contratto in scadenza nel 2015, giocatore di grande talento, molto stimato dallo stesso allenatore, ma che sente minacciato il suo posto per via di Cabaye, Verratti, Motta, Matuidi e Pastore. Per questo il giocatore che quest’anno ha totalizzato 25 presenze, 12 da titolare e 6 in Champions League potrebbe presto partire. Per lui c’è l’interesse da parte di molti club, italiani e inglesi, ma uno su tutti ha giocato d’anticipo: il Milan. Il club ha proposto un prestito biennale, sottintendendo un rinnovo da parte del PSG, ma il ragazzo non ha intenzione di firmare, perciò sarà ceduto solo per un acquisto definitivo. C’è da mettere in conto la volontà dello stesso giocatore, la cifra da investire, ma l’unica certezza è che il Milan si è esposto e vuole farsi trovare pronto nel caso in cui arrivasse la giusta occasione.