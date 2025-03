Ligue 1, cadono Marsiglia e Monaco

La Ligue 1 accusa il colpo. Il duello a tre annunciato a inizio stagione per la conquista del titolo potrebbe essere svanito già alla seconda tornata. Mentre il Psg, nella giornata di sabato, ritrova la vittoria, grazie al genio di Verratti e alla puntualità di Cavani, steccano Marsiglia e Monaco.

La squadra del Principato cade, male, sul campo del Bordeaux. Non basta l'ingresso nella ripresa di Radamel Falcao, come il rientro in mediana di Toulalan. A illudere Jardim l'iniziale vantaggio di Berbatov. Da lì si scatenano i padroni di casa che trovano poco dopo il pari con Rolan, autore di una doppietta. Sala e Khazri, dal dischetto, fissano il puunteggio finale.

Dopo il pirotecnico pari d'esordio, prima sconfitta per il "Loco" Bielsa. Il Marsiglia cede in casa, per 2-0, al Montpellier. Reti di Mounier e Sanson. Sei gol del Rennes all'Evian, mentre il Lione viene fermato a Tolosa (2-1).

Risultati:

Venerdì:

SM Caen 0 - 1 LOSC Lille

Sabato:

Paris Saint-Germain 2 - 0 SC Bastia

RC Lens 0 - 1 EA Guingamp

FC Lorient 0 - 0 OGC Nice

FC Metz 1 - 1 FC Nantes

Stade Rennais FC 6 - 2 Evian TG FC

Toulouse FC 2 - 1 Olympique Lyonnais

Domenica:

Olympique de Marseille 0 - 2 Montpellier Hérault SC

AS Saint-Etienne 3 - 1 Stade de Reims

Girondins de Bordeaux 4 - 1 AS Monaco

Caso Brandao - La punta del Bastia rischia addirittura due anni di squalifica, dopo la testata rifilata a Thiago Motta al termine della partita tra Bastia e Paris Saint Germain. La società di Al Khelaifi non ha sporto denuncia, come lo stesso giocatore, ma la polizia ha comunque aperto un'inchiesta.