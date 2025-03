Tegola Psg, Thiago Silva fuori un mese

Non può sorridere Laurent Blanc. Il successo del San Paolo, firmato Ibrahimovic e Pastore, porta brutte notizie in casa Paris Saint Germain. Si ferma Thiago Silva, il leader del reparto arretrato parigino. Infortunio alla coscia destra, escluse però lesioni al bicipite femorale. Tempi di recupero previsti nell'ordine di trenta giorni.

Il brasiliano punta a rientrare per l'esordio di Champions. Al suo posto spazio nella zona centrale per l'ex romanista Marquinhos, chiamato al definitivo salto di qualutà in coppia con il neo-acquisto David Luiz.

Scelte obbligate per il tecnico francese, orfano dell'esperto Alex, approdato a parametro zero alla corte di Inzaghi.