Stekelenburg in prestito al Monaco

Vi ricordate la meteora della Roma Maarten Stekelenburg? Ebbene, l'ex portiere giallorosso si è accasato al Monaco.

L'olandese - dopo aver disputato un ottimo mondiale in Sud Africa nel 2010 - approda nella Capitale nel luglio 2011. I capitolini lo acquisiscono dall'Ajax per 7,3 milioni. La piazza si aspetta molto da questo nuovo estremo difensore. Tuttavia il giocatore classe '82 deluderà le attese: tanti errori e numerose insicurezze. Termina la prima stagione in giallorosso collezionando 33 presenze e 45 gol subiti. La seconda annata all'ombra del Colosseo sarà ancora più negativa: con l'arrivo di Zdenek Zeman viene relegato in panchina per far spazio all'uruguaiano Giocoichea. Solo a seguito dell'esonero del boemo sostituito da Andreazzoli, Stekelenburg tornerà titolare da metà febbraio fino al termine della stagione.

A inizio giugno dello scorso anno l'ex portiere degli Orange lascia l'Italia e firma un quadrennale col Fulham per una cifra attorno ai 5,6 milioni. In Premier totalizzerà 19 presenze. Ora - a seguito della retrocessione dei "Cottages" in Championship - il giocatore trentaduenne riparte dal Monaco. Si giocherà il posto con Danijel Subasic.