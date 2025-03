Psg, Al Khelaifi allontana Di Maria

Anche ai ricchi non tutto è concesso. Il Psg si toglie dalla corsa a Angel Di Maria. La scure della Uefa ferma gli appetiti dello sceicco. A margine della presentazione di David Luiz, fiore all'occhiello della campagna acquisti parigina, è lo stesso Al Khelaifi ad annunciare la decisione di interrompere la trattativa per portare in Francia il talento argentino "Ho tratto con Florentino Perez, ma per noi è troppo costoso".

Resta ora da capire se sia una semplice mossa di mercato atta a ridurre l'esorbitante cifra chiesta dal Real, circa 80 milioni di euro, in sostanza la stessa spesa dallo stesso Real per James Rodriguez, o una reale constatazione.

Il mancato acquisto di Di Maria avrebbe ripercussioni anche su altre operazioni di mercato. Ezequiel Lavezzi, corteggiato dalla Juventus e da diversi club europei, difficilmente lascerebbe il Psg senza l'arrivo di un sostituto all'altezza.

Discorso inverso per il Real Madrid. Con gli innesti del citato Rodriguez e di Kroos, Di Maria rischia di essere lusso eccessivo? L'abbondanza può trasformarsi in scelta dannosa più che utile? Al tavolo del mercato la risposta.