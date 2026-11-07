L’aria di novembre si tinge di grande calcio in un weekend che promette scintille. Domenica 8 novembre 2026, con calcio d’inizio fissato alle 12:30, il manto verde dello Stadio Diego Armando Maradona è pronto a infiammarsi per uno dei duelli più caldi della Serie A: Napoli-Lazio.

Valida per l’undicesima giornata del campionato, la sfida arriva in un momento della stagione in cui i punti in palio iniziano a pesare come macigni per le ambizioni delle due compagini.

Il Napoli in campo per rilanciarsi

Da una parte i padroni di casa partenopei, decisi a sfruttare il fattore campo e il calore del proprio pubblico per ritrovare la vittoria, che manca dalla sfida contro il Monza, e dare una sterzata alla propria classifica.

Gli azzurri arrivano a questo appuntamento dopo una brutta sconfitta in Champions League e in un momento complicato dove lo spogliatoio è sempre più spaccato.

La posta in palio è altissima: vincere significherebbe non solo incamerare tre punti pesantissimi, ma anche mandare un segnale forte e chiaro a tutte le dirette concorrenti nella corsa Scudetto.

11^ Serie A: Napoli-Lazio

La Lazio vuole vincere ancora

Dall'altra parte, i biancocelesti arrivano a Napoli con il coltello tra i denti e la ferma volontà di far vedere a tutti che il primato in classifica non è fortuna.

La formazione di Gattuso, nota per la sua capacità di pungere in ripartenza e per un’organizzazione tattica sempre particolarmente meticolosa, cerca il colpo esterno che consoliderebbe ancora il proprio cammino stagionale.

I precedenti recenti parlano di battaglie tattiche intense e prive di esclusioni di colpi, e c'è da scommettere che anche questa volta la tensione emotiva e l’agonismo non mancheranno.

Probabili formazioni

(3-5-2): Meret; Beukema, Rrahmani, Marin R.; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay, Lang; Giovane, Hojlund.

Allenatore: Massimiliano Allegri.

(4-3-3): Mandas; Floriani Mussolini, Sutalo J., Provstgaard, Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor K.; Isaksen, Pinamonti, Noslin.

Allenatore: Gennaro Gattuso.

Dove vedere la partita

Il fischio d'inizio è fissato domenica 8 novembre alle ore 12:30 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli. Napoli-Lazio sarà disponibile su DAZN. In tv basterà scaricare l’apposita app per smart tv per assistere in diretta al match di domenica a ora di pranzo, mentre in streaming potrete vederla su smartphone e tablet sempre tramite l’app di DAZN.