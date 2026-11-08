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Tutto pronto al Franchi: tra poco il calcio d'inizio di Fiorentina-Juventus
Il duello tra i pali: David de Gea contro Guglielmo Vicario
Uno dei confronti chiave della serata a Firenze riguarda i due portieri: David de Gea guida la retroguardia della Fiorentina con 33 parate già effettuate in questo campionato, mentre Guglielmo Vicario presidia la porta della Juventus (seconda miglior difesa del torneo con 9 reti subite in 10 giornate e 15 interventi decisivi).
Le chiavi tattiche a centrocampo: Nicolò Fagioli sfida Douglas Luiz e Koopmeiners
In mezzo al campo riflettori puntati sull'ex Nicolò Fagioli (441 passaggi completati in stagione con la maglia viola) affiancato dalla fisicità di Cher Ndour (2 assist). Sul fronte bianconero, la regia passa dai piedi di Douglas Luiz (624 passaggi riusciti in Serie A), Khéphren Thuram e Teun Koopmeiners.
Le armi offensive della Juventus: Kenan Yildiz, Kolo Muani, Woltemade e Conceição
La Juventus di Massimiliano Allegri si presenta al Franchi con un reparto avanzato ricco di talento e soluzioni nell'uno contro uno: da Kenan Yildiz a Randal Kolo Muani e Nick Woltemade, oltre alla rapidità sugli esterni di Francisco Conceição e Edon Zhegrova (2 assist) e alla pericolosità sulle palle inattive di Bremer (2 reti).
I protagonisti della Fiorentina: Franco Mastantuono (4 gol), Pedro Gonçalves e Beto
La Fiorentina si affida all'estro del giovane talento argentino Franco Mastantuono, miglior marcatore viola in questa Serie A con 4 gol e 38 conclusioni totali, supportato sulla trequarti da Pedro Gonçalves, dalla velocità di Wilfried Gnonto e dal peso offensivo in area di Beto.
I duelli difensivi: Ranieri, Pongracic e Dragusin contro il muro Bremer
Sulle corsie laterali e al centro dell'area si deciderà gran parte della sfida: la linea difensiva viola con Dodô, Marin Pongracic, capitan Luca Ranieri e Radu Dragusin dovrà contenere le transizioni bianconere, mentre la retroguardia della Juventus è guidata dal brasiliano Bremer.
Come arrivano Fiorentina e Juventus: classifica e numeri in Serie A
La Juventus arriva a Firenze con 17 punti in 10 partite (5 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte, 15 gol segnati e 9 subiti) a caccia di un successo esterno per restare agganciata alla zona Champions League. La Fiorentina (8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 6 sconfitte, 13 reti fatte) cerca invece davanti al proprio pubblico una vittoria di prestigio per rilanciare la propria classifica.
Lo scenario del match: lo Stadio Artemio Franchi di Firenze
La partita si disputa nella cornice storica dello Stadio Artemio Franchi di Firenze, impianto progettato da Pier Luigi Nervi e inaugurato nel 1931. Tutto esaurito sugli spalti per la sfida più attesa della stagione dalla tifoseria gigliata.
Dove vedere Fiorentina-Juventus in diretta TV e streaming e orario d'inizio
Il calcio d'inizio di Fiorentina vs Juventus è fissato per le ore 20:45 CET (19:45 UTC) di oggi, domenica 8 novembre 2026. La gara sarà trasmessa in diretta in Italia su DAZN; su VAVEL Italia potrete seguire la diretta testuale completa con formazioni ufficiali, risultato in tempo reale e cronaca minuto per minuto.
Benvenuti alla diretta di Fiorentina-Juventus su VAVEL Italia!
Buonasera a tutti i lettori di VAVEL Italia e benvenuti alla copertura live di Fiorentina vs Juventus, grande classico dell'11ª giornata della Serie A 2026-27. Restate con noi per tutti gli aggiornamenti dal Franchi!
Squadre nel tunnel degli spogliatoi allo Stadio Artemio Franchi di Firenze per il posticipo dell'11ª giornata di Serie A tra Fiorentina e Juventus. Atmosfera delle grandi occasioni sugli spalti per una delle rivalità più sentite del calcio italiano.