Ritmi alti al Sinigaglia

Domenica 11 ottobre 2026, allo Stadio Sinigaglia di Como, alle ore 12:30, andrà in scena Como-Roma.

Nico Paz e compagni con una sola sconfitta nelle prime cinque di campionato, contro la vera e propria sorpresa di questo inizio di campionato, il Frosinone di Alvini. Da sottolineare però, oltre al gioco moderno e frizzante ormai conosciuto di Mister Fabregas, che in questa stagione ha raggiunto il proprio apice nella vittoria al Maradona contro il Napoli e soprattutto nel 4-1 in casa contro il Lipsia all'esordio in Champions.

Gasperini invece sta plasmando la sua squadra a proprio piacimento: uomo contro uomo a tutto campo, pressing asfissiante e tanta corsa. Ed i risultati gli stanno dando ragione: primo posto in classifica, 15 gol segnati e 3 subiti in 5 partite e Malen capocannoniere con 6 reti segnate.

Probabili formazioni

Como (4-2-3-1): Butez; Couto, Ramón, Chalobah, Valle; Perrone, da Cunha; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

I ballottaggi per il tecnico spagnolo sono essenzialmente due: Perrone-Milla e Baturina-Caqueret, con l'ex City e il croato leggermente favoriti.

Dopo il problema avuto in nazionale, Kean non sarà della partita e rischia un probabile stop di qualche settimana.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’Dicka, Hermoso; Molina, De Roon, Koné, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. All.: Gasperini

Pochi dubbi anche per il tecnico italiano: in difesa N'Dicka favorito su Balerdi. L'unico vero ballottaggio riguarda Rodrigo Mora e Pellegrini: il capitano giallorosso sembra pronto per l'esordio stagionale, dato che il portoghese è appena tornato dagli impegni con la sua nazionale.

Assente Cristante per un'infiammazione al ginocchio: ci sarà De Roon, fedelissimo di Gasperini, a sostituirlo.

Come arrivano le due squadre e i precedenti

Il Como ha 10 punti in campionato dopo le prime cinque giornate. Dopo 5 risultati utili consecutivi tra campionato e Champions (4 vittorie e 1 pareggio), è arrivata a sorpresa la sconfitta per 2-0 in casa del Frosinone. Nel big match di mezzogiorno, i ragazzi di Fabregas proveranno quindi a rialzare la testa, dopo questa lunga pausa nazionale.

La Roma si trova invece in testa alla classifica con 13 punti, a pari merito con l'Inter, contro la quale ha pareggiato per 2-2 proprio prima dello stop per la Nations League. Per il resto tutte vittorie, su tutte il 2-1 in casa contro l'Atalanta. L'unico altro pareggio è avvenuto in casa del Fenerbahçe in Champions League.

Nelle ultime due stagioni Roma e Como si sono sempre divise i punti in palio: sia nella stagione 24/25 che nella stagione 25/26, le partite sono sempre state vinte dalla squadra di casa.

Il match sarà visibile in streaming su DAZN.