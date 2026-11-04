Lens-Como, i lariani cercano un’altra notte da protagonisti

Il Como torna sul palcoscenico europeo con l’ambizione di dare continuità a un avvio sorprendente. Mercoledì 4 novembre, alle 21, i lariani affronteranno il Lens allo Stade Bollaert-Delelis nella quarta giornata di Champions League.

Una trasferta che mette di fronte due squadre con esigenze diverse: gli ospiti cercano conferme, i francesi hanno bisogno di rilanciarsi dopo le ultime difficoltà continentali.

La squadra di Cesc Fábregas arriva all’appuntamento forte di cinque vittorie consecutive fra campionato e coppa. L’ultimo successo, l’1-0 sul Venezia firmato su rigore da Lucas Da Cunha, ha consolidato il momento positivo.

In Champions il Como ha già raccolto sei punti: i successi per 4-1 contro Lipsia e Manchester United hanno compensato la sconfitta per 3-2 sul campo del Feyenoord.

Protagonisti e assenze

Il Como arriva a questa sfida con fiducia, dopo aver mostrato di poter mettere in difficoltà anche avversari importanti. Per continuare il percorso europeo servirà una buona prova di tutta la squadra, non soltanto dei suoi giocatori più attesi.

Fábregas dovrà fare i conti con alcune assenze e con la stanchezza degli impegni ravvicinati, ma l’obiettivo resta affrontare la trasferta senza rinunciare a giocarsi le proprie possibilità.

Il Lens e le chiavi della partita

Il Lens, guidato da Yannick Cahuzac, viene dalla sconfitta per 1-0 nel derby contro il Lille.

Il Lens ha iniziato la Champions con una vittoria contro lo Slavia Praga, ma ha poi perso contro Sporting e Bruges. Dopo un esordio positivo, il percorso dei francesi si è quindi complicato, lasciando la squadra con tre punti prima della sfida con il Como.

Nelle ultime uscite europee il Lens è rimasto senza segnare, mostrando difficoltà nel dare seguito alla buona partenza; contro i lariani cercherà di interrompere questa serie negativa e tornare a fare punti per restare in corsa per la qualificazione.

Possibili formazioni

COMO (4-2-3-1): Butez; Yan Couto, Ramon, Kempf, Valle; Milla, Perrone; Da Cunha, Nico Paz, Baturina; Douvikas.

LENS (3-4-2-1): Risser; Todibo, Baidoo, Antonio; Aguilar, Haidara, Cuisance, Udol; Thauvin, Kadile; Ivanovic.