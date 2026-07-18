Francia-Inghilterra 4-6. Spettacolo e rimonta sfiorata nella finalina

Dopo aver visto sfumare il sogno della finale, Francia e Inghilterra si affrontano nella sfida che vale il terzo gradino del podio mondiale. Un traguardo che non cancellerà la delusione per l'eliminazione in semifinale, ma che rappresenta comunque l'occasione per chiudere il torneo con una vittoria e conquistare la medaglia di bronzo.

La Francia si presentava come una delle principali candidate alla conquista del titolo, ma il suo cammino si è interrotto in semifinale con la sconfitta per 2-0 contro la Spagna, che ha messo in evidenza alcune fragilità dei Bleus. Si chiude così l'era di Didier Deschamps, che oggi guiderà la nazionale francese per l'ultima volta dopo un ciclo ricco di successi, impreziosito dal trionfo al Mondiale 2018 e dal secondo posto conquistato nel 2022.

Anche l'Inghilterra arriva a questa sfida dopo una toccante delusione. In semifinale, i Tre Leoni erano in vantaggio fino agli ultimi minuti contro l'Argentina, ma hanno subito la rimonta degli avversari, uscendo sconfitti per 2-1. Nel mirino della critica è finito il commissario tecnico Thomas Tuchel, contestato per alcune sostituzioni considerate troppo difensiviste, che secondo molti avrebbero favorito la rimonta argentina. L'obiettivo ora è chiudere il torneo nel migliore dei modi: un successo nella finale per il terzo posto regalerebbe comunque all'Inghilterra il miglior piazzamento dal 1966. I precedenti, però, non sono incoraggianti: gli inglesi hanno perso entrambe le precedenti finaline disputate e, se dovessero uscire sconfitti anche oggi, diventerebbero appena la seconda nazionale nella storia a perdere tre finali per il terzo posto ai Mondiali.

Primo tempo: Tre Leoni indomabili

Neanche il tempo di iniziare la partita che, dopo appena due minuti, l’Inghilterra è già avanti. Palla in orizzontale di Doué intercettata da Rice, che avanza fino al limite dell’area e con il destro la piazza sul palo lontano, dove Maignan può solo guardare.

Al minuto 11’ la risposta della Francia con Cherki che spreca una buona occasione scaturita da un rimpallo appena fuori dall'area calciando il pallone al centro della porta, dove Henderson si deve comunque impegnare per bloccare il tentativo.

Al minuto 18’ Konsa raddoppia per l’Inghilterra. Calcio d’angolo affidato a Rice, che pennella un cross perfetto: con il tempismo giusto, Konsa anticipa Rabiot e infila il pallone all’angolino, dove Maignan non può arrivare.

Rashford prova a tirar fuori l’asso nella manica. L’attaccante inglese, lanciato in contropiede, rientra verso il centro del campo facendo tunnel ai danni di Cherki. Uno sguardo alla porta e lascia partire un destro velenoso che Maignan respinge con una grande parata.

Mbappé risponde a Rashford. Palla sull’esterno per l’attaccante del Real Madrid, che rientra e calcia, ma trova l’ottimo intervento di Henderson.

Ma al minuto 37’ Saka sigla il terzo gol per i Tre Leoni. Ripartenza inglese con Rashford lanciato a campo aperto: calcia, Maignan para e sulla ribattuta la mette in mezzo per Saka, che a porta vuota non sbaglia.

Fa tutto quello che vuole l’Inghilterra. Spence riceve palla tra le linee, orienta e verticalizza per il taglio di Saka, che con ilsinistro incrocia e buca Maignan. Doppietta per l’attaccante dei Gunners e 0-4 per gli inglesi. Primo tempo da dimenticare per Mbappé e compagni.

Gol di Rice

Secondo tempo: reazione francese, ma non basta

Come è iniziato il primo tempo, prosegue allo stesso modo anche il secondo. Dopo tre minuti, Mbappé, imbucato da Olise, insacca il pallone in porta, riportando una piccola luce di speranza per la Francia.

Uno due impressionante della Francia. Al minuto 54' trova il 2-4 con Barcola che viene lanciato da Mbappé, che a tu per tu con Henderson non sbaglia.

Pensavate fosse finita qui? E invece no. Mbappé, al minuto 66’, trova il gol del 3-4 a seguito di un uno-due rapidissimo con Olise. Il capitano francese sigla così il suo decimo gol di questo mondiale.

Mbappé dopo aver siglato il gol

La Francia continua a spingere e creare problemi soprattutto con Olise che al minuto 80' ha una grande occasione: servito da Dembélé, si ritrova libero in area e lascia partire un potente destro che sfiora soltanto il palo alla destra di Henderson. Brivido per l’Inghilterra.

Tre Leoni che però non fanno attendere la loro risposta e al minuto 86' Spence si procura un rigore, Malo Gusto interviene in maniera ruvida e stende un il terzino inglese in area. Proteste veementi dei francesi, ma l’arbitro è irremovibile: penalty per i Tre Leoni. Saka si incarica della battuta e dal dischetto spiazza Maignan e sigla la sua tripletta personale.

Dembélé prova a tenere viva la speranza della Francia. L’attaccante francese aggancia un grande passaggio in area e, con un sinistro chirurgico, batte il portiere trovando il palo alla sinistra: il 4-5 riapre ancora una volta la partita.

Ma Bellingham non ci sta. Lanciato a campo aperto, il centrocampista inglese semina il panico nella difesa francese, salta due avversari e con freddezza insacca il pallone alle spalle del portiere. È il gol del 4-6 e ciò significa che l'Inghilterra conquista la medaglia di bronzo.

L’Inghilterra conquista il 3° posto al termine di una partita folle, dai due volti. Un primo tempo praticamente perfetto ha messo in discesa la sfida per i Tre Leoni, capaci di colpire quattro volte una Francia irriconoscibile e mai realmente entrata in partita. Nella ripresa, però, i Bleus hanno mostrato orgoglio e carattere, trascinati da un Mbappé ancora una volta decisivo: la rimonta sembrava possibile, ma alla fine è mancato l’ultimo assalto.

Per l’Inghilterra arriva così un piazzamento storico, il migliore dal trionfo del 1966, mentre la Francia chiude un mondiale con l'amaro in bocca. L’era Deschamps termina con una sconfitta, ma anche con il ricordo di un ciclo straordinario. A prendersi la scena è invece Bukayo Saka, autore di una tripletta che consegna ai Tre Leoni una vittoria spettacolare e una medaglia di bronzo dal sapore speciale.

TOP E FLOP

TOP: Bukayo Saka Fa tutto lui, detta i tempi, si butta nello spazio, ma soprattutto sigla una tripletta che porta gli inglesi a conquistare la medaglia di bronzo di questo mondiale. Infermabile.

Menzione d'onore anche per Mbappé, autore di una doppietta.

FLOP: Cherki. La sua unica occasione da titolare la spreca in 45 minuti. Pochissime azioni create, salvo un tiro in porta, e tantissime imprecisioni per il trequartista francese.

TABELLINO E FORMAZIONI

Francia (4-2-3-1): Maignan; Théo Hernandez (46' Digne); Lacroix; Konate (46' Upamecano); Gusto (90+1' Kounde); Rabiot; Zaire-Emery; Doué (46' Barcola); Cherki (46' Dembélé); Olise; Mbappe.

Inghilterra (4-1-4-1): Henderson; Spence; Guehi (90+3' Chalobah); Konsa; Quansah (83' James); Rice; Rashford (46' Watkins); Rogers; Eze (79' Bellingham); Saka; Toney (79'Anderson).

Arbitro: Valenzuela J.

Marcatori: 3’ Rice (I); 18’ Konsa (I); 37’ Saka (I); 45+1’ Saka (I); 48' Mbappé (F); 54' Barcola (F); 66' Mbappé (F); 87' Saka (I).

Ammoniti: -