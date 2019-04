Spal - Roma,  salvezza e Champions League a confronto

Oggi alle 18.00 la Roma è in scena a Ferrara contro la Spal. Obiettivi diversi: da una parte i padroni di casa lottano per la salvezza, dall'altra i capitolini per il 4° posto.

I giallorossi sono alla ricerca di risposte e soprattutto di punti visto lo scontro diretto di domani sera tra Milan ed Inter. Dopo la vittoria all'esordio contro l'Empoli, Claudio Ranieri è alla prova del nove ma deve fare i conti con le numerose assenze, infatti non ci sono capitan De Rossi, Kolarov, Manolas, Pastore, Pellegrini, Ünder, e lo squalificato Alessandro Florenzi. Scelte obbligate per il tecnico ex Fulham: 4-4-2 in difesa la coppia inedita Fazio-Marcano al centro, con Karsdorp a destra e Juan Jesus a sinistra. In attacco Dzeko e Schick.

Attenzione però alla Spal che è in piena crisi di risultato visto che non vince da oltre un mese e mezzo. Per il momento, i ferraresi sono fuori dalla zona retrocessione, ma vicinissimi al terzultimo posto. Semplici non ha Valoti squalificato ma recupera Manuel Lazzari.

I CONVOCATI

Spal

PORTIERI: Fulignati, Gomis, Poluzzi, Viviano.

DIFENSORI: Bonifazi, Cionek, Felipe, Regini, Simic, Vicari.

CENTROCAMPISTI: Costa, Dickmann, Fares, Kurtic, Lazzari, Missiroli, Murgia, Schiattarella, Valdifiori.

ATTACCANTI: Antenucci, Floccari, Jankovic, Paloschi, Petagna.

Roma

LE PROBABILI FORMAZIONI

SPAL (3-5-3): Viviano; Cionek, Felipe, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Missiroli, Kurtic, Fares; Petagna, Antenucci. ALLENATORE: Semplici.

ROMA (4-4-2): Olsen; Karsdorp, Fazio, Marcano, Juan Jesus; Zaniolo, Nzonzi, Cristante, El Shaarawy; Dzeko, Schick. ALLENATORE: Ranieri.

ARBITRO: Rocchi di Firenze.