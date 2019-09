Europa League- Roma: le probabili scelte di Fonseca

L'attesa per l'esordio europeo di Paulo Fonseca sulla panchina giallorossa è finita. Successivamente all'ottima prestazione in casa contro il Sassuolo, la Roma scenderà nuovamente in campo all'Olimpico. L'avversaria sarà l'Istanbul Basaksehir, squadra che ha lanciato Cengiz Under, ora gioiellino della Roma, ma che stasera non ci sarà per un problema muscolare. Comincia quindi il percorso europeo anche per i giallorossi, in casa contro la squadra turca che lo scorso anno arrivò seconda a sole due lunghezze dal Galatasaray.

I dubbi di formazione sono molteplici, ma il modulo sarà sempre il 4-2-3-1. In porta farà il suo esordio Mirante, mentre in difesa Florenzi dovrebbe occupare la fascia destra e Spinazzola quella sinistra, i centrali difensivi saranno Juan Jesus e Mancini. Sulla mediana uno tra Cristante e Veretout riposerà, più probabile il secondo che verrà rimpiazzato da Diawara. In attacco, invece, non ci sono dubbi: Mkhitaryan, Zaniolo e Kluivert agiranno alle spalle di Dzeko.