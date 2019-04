Il Torino strapazza il Chievo Verona: tre reti per continuare a sognare l'Europa

NOT : Stadio Olimpico di Torino, gara valida per la Serie A TIM 2018/19.

Il Torino vince contro il Chievo Verona e continua la sua corsa verso l'Europa League. In una sfida molto difficile e tesa, i granata di Mazzarri riescono a conquistare tre punti importanti in ottica europea. Dopo una prima frazione conclusa in parità, i granata dilagano nella ripresa, passando in vantaggio con un bel goal di Belotti. Nel finale, Rincon e Zaza calano il tris.. Torino che sale a quota quarantuno, Chievo fermo a dieci.

Padroni di casa che scendono in campo con il solito 3-5-2. Davanti a Sirigu, difesa a tre formata da Izzo, N'koulou e Moretti, con i fluidificanti De Silvestri e Ansaldi pronti ad aiutare in fase di ripiegamento difensivo. Chiavi del controcampo affidate a Meité, affiancato dalle mezzali Baselli e Lukic. Confermati in avanti sia Iago Falque che Belotti. Un più equilibrato 4-3-1-2 per gli ospiti, che si affidano al tandem Djordjevic-Meggiorini in avanti e a Giaccherini sulla trequarti. Sorrentino il portiere, protetto dai centrali Bani e Barba e dai terzini Schelotto e Jaroszynski. Rigoni in mediana, con Leris e Dioussé schierati come mezzali.

Gara inizialmente molto bloccata, con Torino e Chievo Verona che faticano a trovare spazi. Al settimo ci prova Cristian Ansaldi, il suo sinistro dal limite non inquadra però lo specchio della porta. Tre minuti dopo si mette in luce anche il Chievo Verona, quando è Emanuele Giaccherini a concludere di sinistro dopo un bel contropiede clivense. La sua conclusione non preoccupa però Sirigu. Sono le uniche due emozioni di una prima fase di tempo molto equilibrata. Con il passare dei minuti, il Torino alza il ritmo, conscio di dover sbloccare la sfida per non restare impelagati nelle fitte maglie avversarie. Al 28' bella idea di Meggiorini, che prova la conclusione senza troppa fortuna. I gialloblu mancano di mordente e non riescono ad andare oltre i tiri dalla distanza. Stesso discorso per il Torino, praticamente inconcludente fino alla fine di un primo tempo molto noioso.

Seconda frazione che comincia con un bel tiro-cross di Giaccherini al 48', Sirigu esce e allontana di pugni. Passa un minuto ed è ancora il Chievo Verona pericoloso con Djordjevic. L'ex Lazio riceve in area da Depaoli e gira bene di testa, trovando la grandissima risposta di Sirigu. Al 50' azione simile ma dall'altra parte del campo. Izzo colpisce di testa su assist di Iago Falque ma Sorrentino risponde presente in corner. E' l'ultimo squillo dell'ex Roma, uscito dieci minuti dopo per un problema muscolare. La fase centrale di questa seconda frazione vede molti tentativi di testa: al 67' anche Belotti svetta in cielo ma schiaccia troppo e non trova la porta. Il Gallo è in palla e lo conferma dieci minuti dopo. Al 76' e dopo un triangolo con Zaza, Belotti lascia partire un destro imparabile per Stefano Sorrentino.

Il Chievo non ci sta e prova a rispondere presente. All'84' Stepinski ci prova ma trova solo un fallo in attacco, un minuto dopo ci prova Dioussé con un mancino poco preciso. E' l'ultimo tentativo di un Chievo calato a picco negli ultimi minuti. Nel recupero, il Torino affonda il colpo e cala addirittura il tris. Al novantaduesimo è Rincon a rubar palla a Dioussé e battere Sorrentino con una conclusione imparabile. Appena sessanta secondi dopo, invece, Simone Zaza anticipa Andreolli e cala il tris. Finisce 3-0 per il Toro. Migliore in campo per i padroni di casa, Belotti. Per gli ospiti in evidenza Meggiorini.