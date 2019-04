Genoa: la delusione di Juric dopo la sconfitta contro l'Inter

<p><strong>Ivan Juric</strong> non nasconde l'amarezza. Intervenuto ai microfoni di <em>Sky Sport </em>dopo il 5-0 subito dall'Inter, il tecnico rossoblu commenta amaro il risultato: "<em>Stasera non abbiamo avuto energie sufficienti per competere con l'Inter dopo la terza partita in una settimana. Siamo partiti bene ma abbiamo regalato clamorosamente i primi due gol. Poi è stata ovviamente dura</em>".</p> <p>Continua, il croato: "<em>Non faccio drammi, bisogna dimenticare subito questa partita per ripartire. Oggi, ripeto, non eravamo pronti fisicamente e mentalmente per affrontare una grande squadra come l'Inter. Anche il presidente era consapevole della situazione, abbiamo analizzato con calma le cose positive e negative per il futuro".</em></p> <p>In ultimo, un passaggio su <strong>Piatek</strong>: "<em>Piatek aveva bisogno di riposare un po', non ha segnato ancora con me ma dipende anche dalle avversarie. Poi giocare in trasferta è sempre difficile. Credetemi, è davvero forte. Con Kouamé forma una bella coppia. Ora continuiamo con un calendario terribile ma sono convinto che stiamo crescendo". </em></p>