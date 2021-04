Serie A: il Genoa batte 2-0 lo Spezia nello spareggio salvezza

Il Genoa vince 2-0 il derby ligure contro lo Spezia. Nell'anticipo del sabato, importante scontro-salvezza, il grifone ritrova la vittoria casalinga grazie ai goal dei subentrati Scamacca e Shomorudov. Importante prestazione di Zappacosta, in assoluto il migliore dei suoi. Genoa che sale a quota 36, Spezia fermo a 33.

Padroni di casa che scendono in campo con il 3-5-2. Davanti a Perin, difesa a tre composta da Criscito, Goldaniga e Masiello. Badelj in cabina di regia, affiancato da Strootman e Pjaca. Pandev e Destro in avanti, Ballardini schiera Zappacosta e Biraschi come fluidificanti di fascia. Consueto 4-3-3 per gli ospiti, con Nzola al centro del tridente completato da Farias e Gyasi. Provedel in porta, protetto dai centrali Terzi e Erlic e dai terzini Vignali e Bastoni. Sena in mediana, affiancato dalle mezzali Pobega e Maggiore.

Primi minuti pimpanti da parte del Genoa. I rossoblu sfiorano spesso la rete preoccupando e non poco lo Spezia. Al quinto bel suggerimento di Strootman in mezzo, Destro incorna ma spara alto. Al dodicesimo, grandissima occasione per i padroni di casa: Provedel rinvia e scivola, la sfera arriva a Destro che, scivolando anche lui, ricambia il favore del portiere avversario e di fatto gli ridà la sfera. Al quarto d'ora è Pjaca a inventare per Pandev che non riesce però a battere Provedel. Dopo un momento di stasi nella parte centrale del primo tempo, il Genoa ritorna a dominare grazie anche alle accelerazioni di Zappacosta. Al 27', l'ex Avellino si accentra e conclude, trovando la grande risposta di Provedel, appena un minuto dopo i rossoblu passano in vantaggio sempre grazie a un guizzo di Zappacosta.

Il laterale di casa controlla bene e brucia Vignali in progressione, arrivando addirittura in area. Provedel si tuffa e non la blocca, complice anche un colpo di Destro. Sul pallone si avventa Pandev che fa 1-0, ma il direttore di gara annulla dopo il consulto VAR per un colpo subito dal portiere spezzino. La rete annullata genera forti proteste, rendendo l'ultima parte di primo tempo nervosa e poco emozionante. L'ultima azione del primo tempo capita sui piedi del solito Zappacosta che al 43' calcia al volo da posizione defilata e sfiora il goal. Davvero imprendibile il laterale 77, che per ben due volte ha mancato l'appuntamento con la rete nel primo tempo ma che si è comunque confermato pungente e pericoloso. La prima frazione si conclude dunque sullo 0-0.

Seconda frazione che comincia sui binari dell'equilibrio e con lo Spezia più ordinato. I liguri pressano e costringono il Genoa nella loro metà campo. Dopo dieci minuti, Ballardini sostituisce Pandev per Scamacca proprio per cercare di alzare il baricentro dei suoi. Ed è proprio l'ingresso dell'ex Sassuolo a cambiare la gara. All'ora di gioco, infatti, l'ennesima galoppata di Zappacosta crea scompiglio nella difesa ligure. L'esterno genoano stoppa e entra in area, mettendo in mezzo un tiro-cross davvero insidioso. Provedel non è bravo nella respinta e di fatto serve uno Scamacca ben piazzato e autore del più facile dei goal. Due minuti dopo ancora il bomber ex Sassuolo pericoloso in area, il suo assist per Strootman viene però vanificato da un'uscita davvero lucida di Provedel. Al 68' buon colpo di testa di Nzola, il suo tentativo è però fiacco e non preoccupa Perin. Nella fase centrale di seconda frazione, gli ospiti propongono infatti un gioco offensivo, costringendo gli avversari a chiudersi per poi ripartire in contropiede.

L'ultima porzione di secondo tempo vede uno Spezia costantemente in attacco e il Genoa che cerca di difendere il prezioso 1-0. Negli ultimi cinque minuti, Italiano getta nella mischia anche Galabinov per uno Spezia a trazione ultra-anteriore. La scelta viene però scontata nel peggiore dei modi. Durante l'ennesima proiezione offensiva, infatti, lo Spezia viene purgato in contropiede. All'85' è Strootman a rubare palla e lasciar partire un filtrante su cui si avventa come un falco Eldor Shomurodov. L'attaccante brucia il proprio marcatore e piazza un destro a giro davvero imprendibile per Provedel. Genoa dunque doppiamente avanti grazie anche ai cambi di Ballardini. Il goal taglia le gambe allo Spezia che esce sconfitto ma comunque propositivo, seppur poco pungente sotto porta. La gara finisce 2-0 a favore del Genoa. Migliore in campo per i padroni di casa, Zappacosta. Per gli ospiti in evidenza Farias.