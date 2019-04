Genoa: vincere contro l'Udinese e ripetere quanto visto contro la Juventus

Da bianconeri a bianconeri. Il Genoa di Cesare Prandelli si prepara ad affrontare l'Udinese, formazione che ha i medesimi colori sociali della Juventus battuta nell'ultimo turno di campionato. Il grifone viaggia sulle ali dell'entusiasmo e contro i friulani non potrà fallire. L'Udinese vive infatti un momento molto complicato ed ha il medesimo obiettivo minimo della salvezza. Un mix perfetto per conquistare tre punti davvero molto importanti. Non bisognerà però prendere sottogamba la sfida. I bianconeri giocheranno in casa e potrebbero trarre dal proprio pubblico la forza necessaria per riscattarsi.

Secondo le ultime di formazioni, Cesare Prandelli dovrebbe optare per il solito 4-3-3. Davanti a Radu, la difesa a quattro potrebbe essere formata da Pereira, Romero, Zukanovic e Criscito. Il terzino destro è in ballottaggio con Biraschi. Poche sorprese invece a centrocampo. Radovanovic sarà il mediano, affiancato da Lerager e Rolon. La giovane mezzala si gioca il posto con Daniel Bessa. Nel tridente offensivo ci saranno Lazovic e Kouamé, in dubbio Sanabria. L'ex Siviglia potrebbe cedere il posto a Pandev.

Occhio però a Gianluca Lapadula. L'ex attaccante del Pescara ha brillato durante la consueta amichevole infrasettimanale in quel di Pegli. Il Genoa ha vinto 11-0 contro l'Arezzano, l'italo-peruviano ha segnato quattro goal e confermando un ottimo stato di salute. Senza Piatek e con Sanabria spesso poco pungente, Lapadula potrebbe rappresentare l'arma in più in vista del prosieguo di stagione.