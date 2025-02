Cagliari-Genoa premia i liguri. Le parole di Rastelli e Juric nel post-partita

Spettacolo a Cagliari, ma non vince la squadra di casa. Il Genoa ottiene tre pesantissimi punti in trasferta in un match thriller, terminato sul risultato finale di 2-3 dopo un primo tempo con il dominio ospite ed il parziale di 0-2, poi l'inutile reazione di cuore dei sardi. Dopo la gara, si è presentato ai microfoni di Sky Sport il tecnico vincitore Ivan Juric, che in estrema sintesi ha raccontato il suo punto di vista. Ecco quanto ha detto sulla possibile svolta, possibile, dopo questa gara nel campionato dei liguri, come riportato da TuttoMercatoWeb: "Non so se sarà la svolta, ma certamente una buonissima prestazione. La squadra ha meritato nettamente questo successo, creando innumerevoli occasioni".

Lo spogliatoio potrebbe uscire rafforzato dopo la crisi delle ultime settimane, ma l'allenatore nega di aver mai avuto dei problemi: "L'ambiente è sempre stato buono anche nelle difficoltà. Abbiamo lavorato sempre senza problemi, poi è chiaro che si lavora meglio con le vittorie". Si chiude con un'opinione flash sulla lotta salvezza: "Io vedo a rischio una decina di squadre, non sarà come l'anno scorso".

Tutt'altri gli argomenti di cui ha invece parlato Massimo Rastelli, l'allenatore sconfitto, intervistato da RAI Sport con delle voci di esonero che si fanno sempre più insistenti. L'allenatore non si nasconde da queste nella sua prima battuta, ma comunque si difende (fonte TuttoMercatoWeb): "Non ho parlato con nessuno della società. Sono qui da due anni e mezzo, ho ottimi rapporti con tutti, la società ha la facoltà di prendersi del tempo per fare le proprie valutazioni. Il presidente ha l'abitudine a fine gara, specie quando le cose non vanno bene, di non entrare negli spogliatoi. Ero nel mio ufficio con il mio staff. Solitamente ci sentiamo il giorno dopo, per evitare che si dicano a caldo cose che non si ripeterebbero a freddo. Siamo partiti con un obiettivo, che è la salvezza. Ad oggi siamo salvi nonostante le quattro sconfitte consecutive".

Magari il mercato avrebbe potuto portare qualcosa in più a livello di organico: oggi ha deluso, in particolare, la prova dell'attesissimo Van der Wiel, sostituito dopo 45 minuti. Il tecnico spera che il tempo a lenire i suoi mali. "Sapendo che sarebbero andati via giocatori importanti abbiamo portato a Cagliari giocatori che pensavamo potessero completare la rosa. I risultati negativi hanno minato l'entusiasmo dei ragazzi. Non abbiamo trovato gli equilibri, o li troviamo soltanto a sprazzi. Cerco di far rendere al massimo l'organico che ho a disposizione, solo continuando a lavorare posso provare a risolvere i nostri problemi".