Genoa - Perinetti nuovo DG, Izzo rinnova: le ultime in vista di Cagliari

Giorgio Perinetti è il nuovo Direttore Generale del Genoa. Ad annunciarlo, sui propri profili ufficiali, il club rossoblu, che domani presenterà Perinetti in una conferenza stampa al Signorini. Ecco, intanto, quanto comunicato nella giornata di oggi: "Il Genoa Cricket and Football Club ha il piacere di comunicare di aver conferito l’incarico di Direttore Generale al dott. Giorgio Perinetti. La società formula al direttore i migliori auguri di proficua attività, rivolgendogli un cordiale benvenuto per l’insediamento ufficiale. La conferenza di presentazione per i rappresentanti degli organi d’informazione è prevista giovedì 12 ottobre presso la sala stampa del Centro Sportivo G. Signorini. L’inizio è fissato alle ore 11.30".

Parlando di cose di campo, continua intanto la preparazione dei ragazzi di Ivan Juric in vista del Cagliari, squadra arcigna da affrontare entro le proprie mura. In attesa dei Nazionali, allenamento pomeridiano, oggi, con l'ex tecnico del Crotone che ha potuto finalmente riabbracciare Gianluca Lapadula. Secondo le ultime notizie provenienti dal Signorini, i rossoblu dovrebbero scendere in campo confermando il 3-4-2-1, con Ricci e Taarabt alle spalle di Galabinov. Incalzano, comunque, sia Palladino che Pandev. A centrocampo ballottaggio tra Bertolacci e Cofie, certo del posto invece Miguel Veloso. Sulle fasce, Rosi e Taarabt. Davanti a Perin, infine, Rossettini e Zukanovic, con Izzo possibile titolare.

L'ex Avellino, risolti i problemi inerenti alla squalifica per calcio-scommesse, ha da poco rinnovato con il Genoa, confermando la ferrea volontà di legarsi ancora al club rossoblu. Per lui, pronto un quinquennale, a conferma della grande fiducia che nutre in Liguria. "È sereno, concentrato e ha grande voglia di fare bene. - ha detto l'agente del difensore a tuttomercatoweb - Il ragazzo non vede l’ora di rientrare per tornare a giocare, non ha mai smesso di essere concentrato come se dovesse scendere in campo ogni domenica. La vicinanza della società? E' stata molto importante. In particolare il Presidente Preziosi, che Armando ha anche ringraziato attraverso i social".