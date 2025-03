Il Presidente Corsi afferma: “Saponara non si muove da Empoli”

Il ds Marcello Carli lo ha spiegato molte volte nelle varie interviste, ma per stoppare le numerose voci che vogliono Saponara in procinto di lasciare Empoli è intervenuto il Presidente del club toscano Fabrizio Corsi.

Ecco il comunicato diramato sul sito della società: “Il presidente Corsi, viste le tante voci di mercato che si leggono in questi giorni, ci tiene a precisare che “il giocatore Riccardo Saponara è stato riscattato interamente dall´Empoli con il chiaro intento di farne un giocatore fondamentale per la prossima stagione. Quindi, fatta eccezione per offerte irrinunciabili, il calciatore farà parte della rosa per la prossima stagione”.

Un comunicato importante che testimonia la ferma volontà del club di puntare sul trequartista ex Milan. Ora la palla passa a Juventus e Napoli che se vogliono veramente prelevare Saponara devono alzare la loro offerta.