Empoli - Fiorentina, derby toscano al Castellani 

Il lunch match di giornata prevede il derby toscano tra Empoli e Fiorentina.

Una partita che presenta stimoli solo per i padroni di casa in piena lotta per la salvezza. La squadra di Andreazzoli, sconfitto sabato dall'inarrestabile Bologna di Mihajlovic, attualmente virtualmente retrocesso ma il distacco dall'Udinese è di soltanto cinque punti lasciando accese residue speranze di non retrocedere. Per i padroni di casa avanti con il 3-5-2 e con i soliti problemi in difesa, in attacco Farias fa coppia con Caputo la davanti.

Dall'altra parte i viola vogliono tornare a vincere, per non arrivare a 13 partite consecutive senza vittoria. Neanche il cambio in panchina ( Montella per Pioli ndr) ha sortito l'effetto sperato: i 3 punti mancano dall'1-4 in casa della SPAL dello scorso 17 febbraio. Venerdì Chiesa non si è allenato, ma dovrebbe partire dal primo minuto.

LE PROBABILI FORMAZIONI

EMPOLI (3-5-2) 3-5-2: Dragowski; Veseli, Rasmussen, Nikolaou; Di Lorenzo, Traorè, Bennacer, Krunic, Pajac; Farias, Caputo. Allenatore: Andreazzoli.

FIORENTINA (4-3-3) Lafont; Milenkovic, Pezzella, Ceccherini, Biraghi; Veretout, Edimilson Fernandes, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel. Allenatore: Montella.

ARBITRO: Irrati della sezione di Pistoia