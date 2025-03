Empoli: il punto sul mercato

Dopo la grandissima stagione appena conclusasi, l'Empoli è diventata una sorta di Super Market del calcio dove tutte le big bussano e cercano di portare via i suoi gioielli. Sarri, Valdifiori e Sepe si sono già accasati al Napoli, Rugani alla Juventus, Vecino è tornato alla Fiorentina, Verdi al Torino e con le possibili cessioni di Saponara, Tonelli, Hysaj e Mario Rui in divenire.

Ma dopo tante cessioni, quale sarà il futuro dell'Empoli? Cerchiamo di capire quali potrebbero essere i possibili acquisti.

Per quanto riguarda la panchina, come riportato nei giorni scorsi, la guida tecnica è stata affidata a Marco Giampaolo, mentre per il ruolo di portiere, l'erede di Luigi Sepe sembra essere il romanista Skorupski. Da un erede ad un altro: quello di Valdifiori è stato individuato in Lorenzo Crisetig, faro del centrocampo dell'Under 21 nella scorsa stagione in prestito via Inter al Cagliari. Piace anche Ledian Memushaj del Pescara. Per il reparto offensivo piace molto Galano del Bari, nel frattempo è rientrato dal prestito alla Pro Vercelli il mediano brasiliano Ronaldo Pompeu che dovrebbe restare ad Empoli.