Valdifiori a un passo dal Napoli

Si è tenuto nel tardo pomeriggio l’incontro a Firenze tra i dirigenti di Empoli e Napoli che hanno parlato di alcuni giocatori di proprietà della squadra toscana interessati al club partenopeo. E da quanto è trapelato, si dovrebbe essere arrivati ad un accordo per Mirko Valdifiori, centrocampista classe ’86 pronto al grande salto e a seguire Sarri nell’avventura napoletana. Le cifre non sono ancora ufficiali ma sembrerebbe che l’offerta del Napoli sia di 5 milioni più eventuali bonus, offerta che si avvicina molto alla richiesta dell’Empoli di 7 milioni e ritenuta congrua dalla società del presidente Corsi.

Ora la palla passa a Valdifiori che dovrà trattare l’ingaggio con la squadra partenopea, ma la sensazione è che nei prossimi giorni ci possa essere l’ufficialità per il primo colpo del nuovo Napoli di Sarri.

Ciononostante Empoli e Napoli potrebbero incontrarsi di nuovo per definire ufficialmente questa trattativa e per poter iniziare un altro discorso legato all’esterno albanese Hysaj. Ma non sarà certamente una trattativa semplice con il classe ’94 richiesto in Germania e valutato più di 6 milioni. Difficile che si possa parlare anche di Saponara e Tonelli con i due giocatori che dovrebbero rimanere ad Empoli a meno di offerte irrinunciabili per la società toscana.