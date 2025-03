Empoli, con Sarri al Napoli il nuovo allenatore sarà Giampaolo

Sarà Marco Giampaolo il prossimo allenatore dell' Empoli. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il tecnico ex Siena sarà così alla guida dei toscani per una stagione più l'opzione per la seconda. Il tecnico, nell'ultima stagione alla Cremonese, nelle prossime ore dovrebbe firmare un contratto annuale con la società del patron Corsi, (dopo l’incontro di ieri nelle stanze di Monteboro Giampolo con una stretta di mano avrebbe accettato l’incarico) raccogliendo così l'eredità di Sarri sulla panchina dei toscani.

Nelle prossime ore Giampaolo si recherà a Cremona per concludere la propria esperienza con il club grigiorosso. Nelle prossime ore Marco Giampaolo sarà ufficialmente l'allenatore dell'Empoli. Adesso è attesa solamente l’ufficialità