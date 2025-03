Genoa, Gasperini: "Rimarrò a prescindere dalla licenza Uefa"

Il Genoa si appresta a chiudere la stagione al termine di un campionato a dir poco esaltante per il Grifone che, a una giornata dal termine ha conquistato matematicamente, sul campo, la qualificazione alla prossima edizione dell'Europa League.

Qualificazione che seppur ottenuta di diritto grazie al piazzamento al sesto posto della classifica di Serie A, potrebbe essere negata per la, ormai famosa, mancata licenza Uefa. Argomento che tiene banco a Genova in queste ore, in attesa di conoscere l'esito del ricorso. Sembra che, proprio questa incertezza sul futuro stesse mettendo in dubbio la permanenza del tecnico alla guida dei rossoblu ma, proprio pochi minuti fa è arrivata una comunicazione molto importante per il popolo genoano.

Gian Piero Gasperini ha, infatti, annunciato la sua permanenza alla guida della squadra a prescindere dall'esito del ricorso. Ai microfoni dell'emittente Primocanale, il tecnico ha dichiarato: "Rimarrò anche in caso di esito negativo del ricorso, se poi come speriamo sarà accettato, siamo convinti di poter ripetere una grande stagione come quella attuale anche in campionato". L'allenatore ha proseguito, spiegando che la decisione è stata presa in piena sintonia con il presidente Preziosi: "Ho avuto un buon colloquio con il presidente Preziosi, e da entrambe le parti c'è la volontà di continuare il percorso insieme".

Il Genoa dunque, conoscerà a breve il suo futuro in funzione della decisione della Uefa. L'eventuale esito negativo del ricorso sarà una brutta batosta per tutti i tifosi che, però, potranno contare ancora sull'esperienza e professionalità di Gasperini.