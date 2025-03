L’Empoli prepara la sfida con il Verona

Ultime giornate di campionato per l’Empoli di Maurizio Sarri che vuole chiudere al meglio una stagione straordinaria e sorprendente coronata con la conquista della salvezza con 4 giornate d’anticipo. Dopo la delusione per il mancato successo nel derby con la Fiorentina, gli azzurri cercheranno nei prossimi 3 match di conquistare più punti possibili per poter scalare la classifica e togliersi altre soddisfazioni. E la prossima partita con il Verona potrebbe essere vista quasi come un’amichevole, considerando la situazione di classifica delle due squadre che sono a pari punti e abbondantemente tranquille. Ma il Verona davanti al proprio pubblico vorrà certamente cercare di vincere e poi c’è il “vecchietto” Luca Toni che è affamato di gol e che vuole vincere la classifica marcatori (attualmente il capocannoniere è Tevez con 19 gol seguito dall’attaccante del Verona che ha realizzato 18 gol). Però, come dicevamo, l’Empoli certamente non andrà in gita e cercherà di conquistare la vittoria imponendo come sempre il suo gioco offensivo e spumeggiante.

Lo stesso Sarri ha ribadito che l’attenzione dei ragazzi deve essere rivolta a queste ultime tre partite e che non vuole cali mentali, però iniziano già a circolare le voci di mercato e sono tanti i giocatori azzurri appetiti dalle grandi squadre. Ma è proprio riguardo l’allenatore nativo di Napoli che ci sono i maggiori dubbi sul futuro.

Il suo contratto scade nel 2017 e lui ha più di una volta detto che sarebbe felice di rimanere ad Empoli e che comunque qualsiasi discorso sul futuro si sarebbe intrapreso alla fine della stagione calcistica. Ciononostante già si parla di interessamenti di diversi club (Milan, Genoa e Sampdoria su tutti) nei confronti di Sarri, apprezzando in particolar modo la sua esperienza e il bellissimo gioco dato alla sua squadra. La sensazione è che a meno di un’offerta irrinunciabile Sarri guiderà l’Empoli anche nella stagione 2015-16, ma per avere la certezza bisognerà aspettare solo i primi di giugno quando si tireranno le somme e si potrà così pensare all’Empoli del futuro.