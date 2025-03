Genoa, è già calciomercato: arriva Goran Pandev a parametro zero

Mancano ancora tre giornate alla fine del Campionato, ma Enrico Preziosi sta già pensando alla prossima stagione. Nonostante sia stata negata la licenza UEFA, la squadra rossoblu si è già mossa sul mercato: infatti poche ore fa Goran Pandev, ex giocatore di Inter, Lazio e Napoli, ha sostenuto le visite mediche proprio con il grifone, diventando di fatto il primo acquisto rossoblu della prossima stagione.

Riparte quindi dall'Italia la carriera calcistica di Goran Pandev, il paese che più soddisfazioni gli ha dato. Dopo l'opaca avventura con la maglia giallorossa del Galatasaray (solo 3 presenze nella stagione che sta per terminare), l'attaccante macedone, che sarà ingaggiato a titolo gratuito a partire dal 1 luglio, si accaserà al Genoa di Preziosi, che dimostra di voler puntare in alto nella prossima stagione. Dalle indiscrezioni trapelate si parla di un contratto biennale con un'eventuale opzione per la terza stagione.