Scambio Kucka - Pavoletti, trattativa in fase avanzata

Kucka al Sassuolo era solo una semplice suggestione fino a qualche giorno fa. Ma ora il centrocampista slovacco potrebbe per davvero diventare un giocatore neroverde. Il diesse Bonato propone 3 milioni più l'attaccante dell'88 Leonardo Pavoletti, 24 reti con la maglia del Varese in Serie B tra campionato e playout nell'ultima stagione.

La richiesta del Genoa è di 4 milioni, ma anche a 3 la trattativa potrebbe decollare. I rossoblù - visti gli arrivi di Matri e Pinilla - girerebbero Pavoletti in prestito al Cesena. Anche Cagliari e Torino si sono inserite per l'attaccante, ma il Sassuolo vuole usarlo come pedina di scambio per arrivare allo slovacco.

Per l'ex centravanti del Varese - dopo una lunga gavetta tra Lega Pro e Serie B con le maglie di Lanciano e Sassuolo - è arrivato il momento di dimostare il proprio valore e la grande vena realizzativa anche in Serie A. La squalifica di 40 giorni di due stagioni fa per essere risultato positivo al tuaminoeptano per l'assunzione di Rinoflumicil (un decongestionante nasale) ormai è solo un brutto ricordo.