Genoa, vicino Silvestre

L'asse Milano - Genova si conferma caldissimo. Mentre proseguono i contatti per Mbaye, vicino al rinnovo con l'Inter prima della partenza in prestito, il Grifone sembra voler puntare su un altro giocatore nerazzurro per chiudere a chiave la porta difesa da Perin.

Sfumata la pista Campagnaro, con il calciatore promesso sposo della Samp, in caso di buona riuscita dell'operazione Rolando, si tenta la carta Silvestre. L'argentino di Mercedes viene da un periodo sfortunato, costellato di infortuni e scarsa considerazione.

L'approdo all'Inter non ha coinciso con il definitivo salto di qualità, dopo le belle annate a Catania e Palermo. Nella scorsa stagione il prestito al Milan, ma anche in rossonero la carriera di Silvestre non ha svoltato.

Si tratta sulla base del prestito, da risolvere evidenti problemi d'ingaggio tra il calciatore e il Genoa.

Nelle scorse settimane anche il Palermo aveva preso in considerazione un ritorno alla base del classe '84, ma a frenare i rosanero i dubbi sulla tenuta atletica di Matias.