Vukusic - che da tempo non rientrava più nei piani della società - proseguirà la carriera nella Jupiler League. L'attaccante arriva al Pescara due estati fa quando l'allora diesse biancazzurro Delli Carri rimane impressionato dalla sua grande prestazione - con tanto di eurogol segnato - a San Siro contro l'Inter nel terzo turno preliminare di Europa League.

Vukusic milita nell'Hajduk Spalato e a fine agosto il Pescara lo acquista per 3,8 milioni. Ci si aspetta molto da questo attaccante croato classe '91, i biancazzurri - che hanno come obiettivo la salvezza - puntano sui suoi gol. Tuttavia il giovane Ante disputerà - in linea col campionato del delfino - un torneo disastroso. Una sola rete segnata al Genoa, un rigore (decisivo) sbagliato a Siena e tante brutte e opache prestazioni.

A fine stagione il Pescara retrocede in Serie B. Vukusic rimane, ma anche tra i cadetti il giocatore non si sblocca: solo 3 presenze e sempre subentrando dalla panchina. A gennaio - finito ai margini della rosa - finisce in prestito al Losanna, con il quale totalizza 13 presenze e 4 reti.

Ora Vukusic riparte dal Beveren, sperando che sia la volta del riscatto.