Diaw e Berra stendono il Pescara: il Pordenone sbanca l'Adriatico

Nel match valevole per la nona giornata del campionato di Serie B 2020/2021 il Pordenone passa all'Adriatico battendo il Pescara 2-0. Un gol per tempo per la squadra di Tesser che passa in vantaggio con Diaw e chiude i conti nella seconda frazione con Berra. Settima sconfitta in campionato per la squadra di Oddo che resta al penultimo posto in classifica con 4 punti mentre il Pordenone sale in nona posizione con 12 punti.

IL RACCONTO DEL MATCH

Per quanto concerne il capitolo formazioni 3-4-2-1 per il Pescara con Vokic e Maistro alle spalle di Galano mentre il Pordenone risponde col 4-3-1-2 con Ciurria a supporto del tandem offensivo composto da Diaw e Musiolik.

Ottima partenza del Pescara che, dopo due minuti, sfiora il vantaggio con una conclusione ravvicinata di Galano che deviata in corner da Perisan. Poco più tardi altra clamorosa chance per il Delfino sempre con Galano che entra in area calciando addosso al portiere ospite. Il Pescara fa la partita ma al 20' gli ospiti vanno ad un passo dal vantaggio con Diaw che, da ottima posizione, calcia clamorosamente a lato. Centoventi secondi più tardi seconda chance per gli ospiti con il numero 9 che entra in area e calcia trovando la risposta di Fiorillo. Alla terza chance il Pordenone passa con Diaw che, su cross di Magnino, gira col destro battendo Fiorillo, 0-1. La squadra di Tesser alza il baricentro e al 29' sfiora il raddoppio con una splendida conclusione dal limite di Calò che termina a lato di nulla.

La seconda frazione di gioco si apre con il raddoppio del Pordenone: Fiorillo salva su una conclusione ravvicinata di Musiolik ma sulla respinta c'è Berra che non sbaglia da due passi, 0-2. Reazione della squadra di Oddo che al 65' sfiora il gol della speranza con Bocchetti che, sugli sviluppi di un calcio di punizione, devia a botta sicura trovando il miracolo di Perisan. Oddo si gioca il triplo cambio mandando in campo Memushaj, Busellato e Di Grazia ma al 69' la squadra di casa resta in dieci per un intervento scellerato di Fernandes nei confronti di Pasa. E' l'ultima emozione del match: il Pordenone passa all'Adriatico salendo in nona posizione mentre per il Delfino è crisi nerissima.