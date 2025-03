Iago Falqué al Genoa

Iago Falqué Silva è un giocatore del Genoa. Manca l'ufficilaità, prevista per la giornata di domani, ma il centrocampista classe '90 è a tutti gli effetti un nuovo innesto per la squadra di Gasperini. A confermare lo stato avanzato dell'operazione la presenza del calciatore in città per le visite mediche di rito.

Già nella giornata di ieri, in occasione dell'amichevole tra Genoa e Savona, vinta 3-1 dal Grifone, con in evidenza Perotti e Kucka, il Presidente Preziosi aveva annunciato il colpo di mercato.

La scorsa stagione il nativo di Vigo ha militato nel Rayo Vallecano, squadra che ha acquisito in prestito il cartellino del ragazzo dal Tottenham, collezionando 28 presenze condite da tre reti.