Genoa, preso Rincon

Enrico Preziosi batte un colpo. A margine della presentazione del calendario della nuova Serie A, il Presidente del Grifone annuncia un arrivo di rilievo. A centrocampo, i rossoblù sono vicini alla chiusura dell'accordo con il venezuelano Tomas Rincon, classe '88, svincolatosi dopo la stagione trascorsa con la maglia dell'Amburgo.

106 partite in Bundsliga, oltre 50 presenze con la casacca della Nazionale per il nativo di San Cristòbal. Con la partenza di Matuzalem, rescissione consensuale, e l'arrivo di Perotti, continuano i movimenti in mediana del Genoa. Completato l'attacco con l'arrivo di Matri, resta ora il nodo difesa.

Preziosi insegue il sì di Campagnaro ed è a un passo da Brivio.