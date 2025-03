Genoa, importanti manovre di mercato

Il colpo più importante del Genoa è stato l'arrivo di Alessandro Matri, prelevato in prestito secco dal Milan. Acquistati anche il terzino del Parma Aleandro Rosi (1 milione) e l'attaccante Perotti dal Siviglia (0,3 milioni). Da registrare anche gli arrivi di Improta dal Chievo e di Antonino Ragusa, riscattato dal Pescara per 0,5 milioni.

Hanno lasciato la Liguria Sturaro (ceduto alla Juve per 5,5 milioni ma resteràun altro anno al Genoa), Gilardino al Guangzhou Evergrande per 6 milioni, Tachtsidis (in prestito con diritto di riscatto al Verona), Vrsaljko al Sassuolo e Boakye in compropietà all'Atalanta.