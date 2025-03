Ufficiale, Matri al Genoa

Alessandro Matri si trasferisce al Genoa. L'attaccante rossonero passa, in prestito, alla società di Preziosi. Giunge sul sito rossoblù l'ufficialità dell'accordo. L'attaccante, in ombra nell'ultima stagione, cerca il rilancio in Liguria. Per lui l'ingombrante eredità di Alberto Gilardino, emigrato in Cina alla corte di Lippi.

Questo il comunicato apparso sul sito della società "Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver depositato presso l’Ufficio Tesseramenti della Lega Nazionale Professionisti Serie A la documentazione inerente l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Matri attaccante di Ac Milan. Il giocatore ha effettuato le visite attestanti l’idoneità sportiva ed è impegnato in una serie di test in queste ore, per rilevazioni funzionali alla ripresa dell’attività agonistica".

Sul fronte cessioni, sempre in caso Genoa, calda la pista Vrsaljko. Il terzino è sul taccuino della Fiorentina, disposta a sacrificare Roncaglia per acquisire le prestazioni del calciatore croato.