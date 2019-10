Ligue 1- Benissimo il PSG, crolla il Marsiglia e continua a volare il Nantes

La Ligue 1 continua la sua corsa alla sosta per le nazionali con le partite di un sabato che ha visto parecchie sorprese. Il PSG continua la sua corsa in testa alla classifica con Icardi protagonista, il Nantes batte il Nizza ed è la grande rivelazione e crollano Marsiglia e Monaco. Amiens-Marsiglia 3-1: Una partita che ha visto la crisi netta della squadra ospite che soccombe ai gol di Aleesami al minuto undici, pareggio di Di Benedetto al 23' e Guirassy su rigore al 41' segna il raddoppio della squadra di casa. Al 91' cala il tris Mendoza. Brest-Metz 2-0: Partita che ha visto la squadra di casa prendere tre punti davvero fondamentali per una salvezza che potrebbe essere obiettivo più facile. Vantaggio di Faussurier al 11' e raddoppio di Castelletto al 45' per un Metz che non ritorna e vede una classifica peggiorare. Dijon-Strasburgo 1-0: Vittoria davvero pesante in chiave salvezza per la squadra di casa che approfitta della sconfitta del Monaco e torna assoluta protagonista. Al 38' gol decisivo di Mavididi. Montpellier-Monaco 3-1: Vittoria pesante per i primi citati in vista della sosta e tre punti che resistuiscono una squadra che può rientrare. Al 31' vantaggio di casa con Mollet, raddoppio siglato da Mendes al 39'. Monaco che accorcia con il solito Ben Yedder al 68', ma prima era arrivato il tris al 56' targato Delort. Nantes-Nizza 1-0: I padroni di casa prendono una grande e importante vittoria che li proiettano al secondo posto e battono il Nizza nello scontro diretto grazie a Simon al 86'. Tolosa-Bordeaux 1-3: Girondins straripanti e vittoria fondamentale per una squadra che ora vede la reale possibile Europa League. Al 1' De Preville e al 19' Pablo portano gli ospiti sopra di due gol, ma nella ripresa al 53' Hwang chiude i conti e rende inutile il gol di Koulouris al 61'. PSG-Angers 4-0: Vittoria schiacciante dei parigini con il primo gol di Sarabia al 13'. Icardi raddoppia al 37' e bisas il gol di Champions ad Istanbul contro il Galatasaray e Gueye al 59' e Neymar al 90' siglano il poker finale per la squadra della Capitale che vola in testa da sola.