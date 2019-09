Ligue 1- Sconfitta PSG contro il Reims e Angers lo agguanta in testa

Una Ligue 1 che ci regala un campionato francese finalmente incerto. Il PSG non sta facendo la sua solita corsa solitaria e le altre squadre stanno approfittando bene per tenere viva la stagione a lungo. I parigini perdono in casa contro un Reims che si conferma squadra indigesta nella Capitale. 2-0 il finale con i gol di Kamara al 29': cross di Munetsi e gol di testa preciso, mentre raddoppio siglato da Dia al 93' su un cross perfetto e palla insaccata. Vince il Bordeaux 3-1 e lo fa in trasferta su un campo complicato come quello di un Amiens partito per nulla male in stagione. Al vantaggio della squadra di casa al 2' con Mendoza, risponde Adli al 8'. Ancora Adli, nel recupero della prima frazione, sigla il gol del raddoppio e del vantaggio per i Girondini e mette a segno la sua doppietta personale. Terzo gol che arriva al 73' con Kalu, il quale chiude i giochi. Ennesimo pareggio del Lione 2-2 contro il Brest e una squadra che non sembra voler più vincere. Olympique in vantaggio con Dembele al 28', ma il pareggio arriva al 29' con Court. Lione che torna davanti con Cornet al 69', ma Court non ci sta e sigla doppietta e pareggio per il suo Brest al 85' e beffa completa per il Lione. Il Lille torna a fare paura in patria e batte 2-0 lo Strasburgo: una squadra che si ritrova in casa propria e al 43' Osimhen e al 65' Remy chiudono la pratica. Il Montpellier stupisce e vince 1-0 sul Nimes in crisi con gol di Souquet al 31'. Vola in alte zone di classifica il Nantes e batte 1-0 il Rennes in uno scontro che ha sapore di Europa League: decide un gol di Toure al 77'. Crolla il Saint Etienne: sconfitta pesante 1-0 contro il Metz, avversaria che lotta per la salvezza: decide Diallo al 18', ma i Verts avevano tutto il tempo per pareggiare la partita. Angers che batte 2-0 un Tolosa assolutamente lontano da se stesso e raggiunge il PSG in testa alla classifica e si conferma la vera rivelazione della stagione, anche se bisogna vedere quanto regge. Decidono Alioui al 88' e doppietta al 94' dello stesso giocatore.