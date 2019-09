Ligue 1- Al PSG il match con il Lione. Vince il Nizza e pareggia il Marsiglia

Una due giorni in Francia che ha dato uno strappo interessante in classifica. Tanto per cambiare, il PSG, dopo un inizio di stagione tutt'altro che brillante, sembra essere tornata una squadra completa e prende la vetta solitaria con tre punti di vantaggio sulle seconde. Tuchel era in bilico, ma tutte le critiche sono state cancellate tra la vittoria con il Real in Champions e quella di ieri sera nel classico contro il Lione per 1-0. Decide un gol di Neymar e mi sembra un problema francamente rientrato.

Attenzione all'Angers. squadra sconosciuta ai più, ma capace di prendersi un secondo posto totalmente inatteso e batte 4-1 il Saint Etienne versione calante, come spesso accade man mano che passano le giornate. Verdi in vantaggio con Nordin, ma il poker è servito con la tripletta di Ninga e il gol di Capelle del pareggio iniziale. Frena il Rennes che non va oltre l'1-1 nel match contro il Lille. Vantaggio dei secondi con Ikone e pareggio rossonero con Honou. Il Monaco continua la sua crisi nera e pareggia 0-0 contro il Reims e pareggio più utile ai secondi e penultimo posto per la squadra del Principato. Il Nizza ritorna a vincere 2-1 con Dolberg e Atal, i quali rispondono al vantaggio di Tavares del Dijon, ultimi in classifica. Il Nimes batte 1-0 il Tolosa nello scontro salvezza grazie al gol di Philippoteaux. Pareggio tra Bordeaux e Brest con Briand che porta in vantaggio i Girondini, doppio gol Brest con Grandsir e Autret e pareggio Bordeaux con Pablo. Continua a stupire l'Amiens: Metz battuto 2-1 con Guirassy e Dibassy, mentre per i Granata gol di Diallo. Il Marsiglia viene stoppato dal Montpellier per 1-1 dopo la vittoria contro il Monaco: autorete di Sarr a vantaggio Montpellier e pareggio di Germain.