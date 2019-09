Ligue 1-Vince il PSG, pareggio per il Lione e crollo Nizza

La Ligue 1 continua il suo percorso di campionato e di una classifica che potrebbe dare delle risposte molto diverse e assolutamente imprevedibili. Il PSG vince e mantiene la vetta solitaria, il Lione si è rotto e il Rennes sale secondo a meno due dalla capolista. Negli anticipi di venerdì, grande prova del Lille che batte un Angers che paga male la sosta: Osimhen e Luiz Araujo decidono la partita, mentre Bahoken sigla il gol della bandiera. Il Lione ha rotto una macchina che sembrava tornata grande e l'Amiens lo stoppa sul 2-2. Jallet porta al vantaggio i non favoriti, ma Dembele e la sua doppietta regalano il vantaggio all' OL. Pareggio dell'Amiens targato Bodmer al 92' che toglie la vittoria al Lione. Il PSG vola in testa alla classifica, seppur non scappa e non compie nessuna fuga. 1-0 targato Neymar che sembra ricucire lo strappo e le voci di mercato con questo gol allo Strasburgo che paga la sosta, ma nei pensieri del brasiliano non è detto sia svanita idea Barcellona. Vittoria pesante di un Bordeaux che batte 2-0 il Metz con Briand e De Preville che continuano ad alimentare i Girondini versione Europa League. 0-0 doppio tra Brest contro Rennes (per i secondi aggancio al PSG e alla vetta fallito e due di ritardo) e nella partita tra Dijon e Nimes che in chiave salvezza serve a poco. Il Montpellier batte il Nizza 2-1 e i giocatori della Costa Azzurra frenano in maniera assolutamente inaspettata. Tameze porta in vantaggio il Nizza, ma Delort e Mollet regalano la vittoria per un Montpellier che comincia a fare paura in casa.

RISULTATI

LILLE-ANGERS 2-1

AMIENS-LIONE 2-2

PSG-STRASBURGO 1-0

MONTPELLIER-NIZZA 2-1

BORDEAUX-METZ 2-0

BREST-RENNES 0-0

DIJON-NIMES 0-0