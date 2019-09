Ligue 1- Vittoria e testa della classifica per il PSG

Una Ligue 1 che regala un bel weekend pre sosta e adesso la pausa rischia di spezzare un ritmo bello e incerto di questo campionato. Il PSG ritrova la testa della classifica e batte il Metz in crisi di risultati 2-0 con gol di Di Maria su rigore e Chupo-Moting, con il secondo che era destinato ad andare via e deve ringraziare infortuni di Mbappè e Cavani. Il Lione non sa più vincere e, dopo la sconfitta contro il Montpellier, incappa nel pareggio 1-1 contro il Bordeaux. Gol di Depay per cambiare in casa Olympique e pari di Briand per i Girondini. Il Nimes prende un 3-0 e tre punti salvezza importanti nello scontro diretto contro il Brest e prima vittoria stagione targata Ferhat,Valls e Denkey. Il Tolosa insegue un sogno europeo che potrebbe essere non così utopia in una stagione partita davvero bene e con una sosta che potrebbe essere parecchio negativa. Vittoria 2-0 sull'Amiens che deve essere motivo di orgoglio e di mantenere questa squadra viola tutta la stagione. Vola l'Angers con il 2-0 sul Dijion e conferma tutto quello detto del Tolosa per due squadre che si candidano al ruolo di rivelazioni e di avversarie fastidiose. Il Nantes vola: 1-0 sul Montpellier e attenzione anche ai gialloverdi che promettono una bella stagione, dopo quella con Ranieri in panchina. Il Nizza infligge il primo stop 2-1 al Rennes che perde la testa solitaria prima della sosta e che deve ragionare bene in queste due settimane di stop forzato. Il Reims batte 2-0 il Lille e, per i secondi, una stagione davvero in altalena e dove serve trovare quella continuità ad ora assente. 2-2 tra Monaco e Strasburgo e la squadra del Principato deve tornare dopo la sosta con idee di gioco molto diverse, mentre per la squadra della città del Parlamento Europeo bisogna di qualcosa di nuovo per tornare a tentare Europa League il prossimo anno. Il Marsiglia vince al Velodrome 1-0 sui verdi del Saint Etienne in una vittoria, seconda consecutiva, che potrebbe averci ridato una protagonista.