Ligue 1-Crollo del Lione e del Nizza, Rennes capolista solitario

Terza giornata del massimo campionato francese che si chiude con i tre posticipi. Turno di campionato che si chiude con il Rennes che approfitta dei risultati dei posticipi per stare da solo in testa a sorpresa.

Montpellier-Lione 1-0: Ecco il risultato a sorpresa dei posticipi. Occasione persa per la squadra ospite di dare il terzo segnale forte al PSG e alle altre. Il Montpellier si regala una vittoria insperata e davvero fondamentale per la salvezza. La squadra di casa parte con un rigore sbaglaito al 37' da Delort. Vantaggio che non tarda ad arrivare e lo segna Souquet al 42'. Il Lione crolla, espulsione di Kone e una squadra che perde occasione.

Lille-Saint Etienne 3-0: Torna a vincere il Lille partito un pochino lento, ma capace di prendere tre punti contro i Verts che pesano molto, considerando che la squadra ospie è in un buon momento. Al 37' vantaggio siglato da Osimhen, il quale segna il tris al 74'. In mezzo al 69' il gol del raddoppio di Bamba per un Lille che riprende a volare.

Nizza-Marsiglia 1-2: Il derby della Costa Azzurra sorride alla squadra ospite che ottiene tre punti e prima vittoria della sua stagione. Il Nizza fallisce aggancio alla vetta e non approfitta del passo falso del Lione. Al 31' Benedetto porta gli ospiti in vantaggio, ma al 66' Cyprien pareggia i conti e per il Marsiglia sembra l'ennesima beffa. Ma al 73' Payet fa uno dei suoi gol alla sua maniera e porta i primi tre punti alla squadra del Golfo.