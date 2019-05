Eredivisie: l'Ajax è ufficialmente campione d'Olanda, ai playoff ci va il Groningen!

L'Ajax vince e festeggia al meglio il titolo di Eredivisie. I ragazzi di ten Hag schiantano il Graafaschap per 1-4. Schone apre le danze, la neopromossa la pareggia con El Jebli. L'Ajax dilaga però pochi minuti dopo Tagliafico e Tadic, autore di una doppietta. Vince anche il PSV Eindhoven. 3-1 il successo contro un Heracles Almelo già qualificato ai playoff di Europa League. Konings apre le danze al primo minuto, i bazoer pareggiano poco dopo grazie a un autogoal di Droste. Nella ripresa, Viergever e Malen calano il tris. Vittoria prevedibile e rotonda per il Feyenoord Rotterdam. Berghuis e compagni rifilano quattro reti al povero Fortuna Sittard. Kokcu sblocca il risultato, Smeets la pareggia per i padroni di casa. Nella ripresa, Jorgensen e Berghuis, che fallisce anche un rigore sull'1-1, calano il poker.

Sconfitta indolore per il Groningen. I biancoverdi cedono le armi all'Emmen ma conquistano comunque un posto per i playoff di Europa League. Chacon segna il goal vittoria per la neopromossa. Successo inutile per l'ADO Den Haag. I pellicani vincono ma restano ottavi. Un 6-2 pesante e che condanna il Willem II a non tentare l'accesso in Europa. Dankerloui illude gli ospiti, El Khayati la pareggia. Il Willem II segna ancora con Pavlidis, ma Kanon, ancora El Khayati, Immers e Necid (doppietta per lui), spengono i sogni degli ospiti. Vince il Vitesse contro il VVV Venlo. Karavaev e Odeegard aprono le danze, cala il tris Bero. Accorcia inutilmente le distanze, van Oojen.

Secondo successo consecutivo per l'Excelsior, che chiude al meglio la propria stagione nonostante la retrocessione. L'AZ Alkmaar è battuto 4-2. Il primo tempo viene scosso dai goal di Fortes e Koopmeiners. Nella ripresa, un autogoal di Van Rhiijns e le reti di Bruins e Omarsson completano l'opera dell'Excelsior. Vince l'Utrecht contro l'Heerenveen. Nonostante il goal di Rienstra, i padroni di casa la rimontano con Janssen, van de Streek e Dessers. Scialbo 0-0, infine tra NAC Breda e PEC Zwolle.