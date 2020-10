Perde l'Ajax e volano PSV e Feyenoord

Eredivisie che continua a dare spettacolo e che arriva alla sosta per le Nazionali davvero incerta. Cominciando da un Ajax per nulla perfetta: i Lancieri perdono una partita alla loro portata sulla carta e contro una squadra come il Groningen piena di limiti.

Groningen che vince 1-0 e rilancia le ambizioni del PSV, che batte il Sittard 2-0 come da pronostico e dello stesso Feyenoord, vittorioso 4-1 sul Willem e assolutamente rientrato. Attenzione al Vitesse che batte 3-0 l'Heracles e si rilancia come seria candidata al titolo.

4-4 spettacolare tra AZ e Sparta in una partita che potwva dire molto sulla zona calda della classifica, per quanto l'AZ possa essere una squadra con le potenzialità europee. 1-1 del Twente contro il piccolo Emmen e pareggio che potrebbe non essere un buon risultato. ADO batte la rivelazione Venlo 2-1 in una partita davvero interessante per capire i valori nella corsa Europa delle due squadre.