Eredivisie- Duello tra Ajax e PSV in piena lotta titolo. Vince il Feyenoord

Una Eredivisie che regala spettacolo e gol in un weekend che certifica la lotta per il titolo ridotta per ora alle solite Ajax e PSV. Favola AZ che sembra essere tornata protagonista, Utrecht e Feyenoord tornano a vincere dopo un pre sosta non convincente. L'Ajax batte 4-1 un Heerenveen che vede avvicinarsi una posizione da paura. I Lancieri passano in vantaggio con Tadic e pareggio di Odgaard. Ma Taglaifico al 47' nel recupero del primo tempo mette il secondo per andare a riposo davanti per l'Ajax, la quale dilaga nel secondo tempo con il secondo di Tagliafico e Schuurs. L'AZ timbra una manita perfetta ad uno Sparta Rotterdam che sembra aver staccato la spina. Vantaggio con Harroui dello Sparta, ma poi pokerissimo firmato da doppietta di Idrissi e Boadu e chiude Koopmeiners. Il Venlo grazie a Yeboah e Linthorst batte 2-1 il Groningen e si piazza in zona europea. Il Groningen in netta crisi, nonostante il gol di Hrustic, ma una zona calda davvero vicina. PSV che travolge il Vitesse 5-0 e fa spegnere i sogni dei secondi di competere con le due grandi. Cinquina di Malen (di cui due rigori) e PSV che manda un segnale di volere combattere contro i Lancieri fino alla fine. Torna a vincere un bellissimo Utrecht e prende tre punti importanti nel 3-1 che rifilano all'Emmen, sempre più in zona calda. Dalmau, Kerk e Bahebeck consegnano i tre gol alla suadra che giocava in casa e de Leeuw mette il gol per la squadra ospite. Lo Zwolle travolge in modo tennistico 6-2 il malcapitato Waalwijk con tre punti che in chiave salvezza valgono molto. Vittoria del Feyenoord 3-2 all'ADO e ritorno della squadra di Rotterdam importante dalla sosta. Heracles che travolge 4-1 un Willem che ancora non convince e 3-2 di un Twente sul Sittard che vuol dire terzo posto per la squadra rossa con il cavallo rampante sullo stemma.

RISULTATI

AJAX-HEEREVEEN 4-1

AZ-SPARTA 5-1

VENLO-GRONINGEN 2-1

PSV-VITESSE 5-0

UTRECHT-EMMEN 3-1

ZWOLLE-WAALWIJK 6-2

FEYENOORD-ADO 3-2

HERACLES-WILLEM 4-1

SITTARD-TWENTE 2-3