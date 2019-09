Eredivisie- Pareggio nel big match tra Ajax e PSV

Un campionato olandese che in settimana recupera alcuni match della quarta giornata, ma che nel fine settimana passato si concentrava su Ajax contro PSV per il loro primo confronto stagionale. Il Vitesse ne approfitta e li raggiunge in testa per qualche ora, mentre AZ e Twente (sconfito venerdì dall'Heracles) guardano. AZ che batte un ADO ancora lontano dalla sua reale forza per 1-0 grazie ad un gol di Koopmeiners che basta alla vittoria rossobianca. Pareggio show tra Emmen e Feyenoord: 3-3 il risultato finale con i secondi che non riescono a trovare vittoria sulla carta scontata. Kokcu e Narsingh portano la squadra di Rotterdam davanti, ma pareggio targato de Vos e Pena e 2-2 all'intervallo. Vantaggio Emmen con Slagveer e Toornstra salva il Feyenoord al 96'. Pareggio tra Heereveen e Utrecht 1-1: a Kerk risponde Ejuke, ma due squadre che dovevano dare altro tipo di risposte. 1-1 nel big match tra Ajax e PSV: al vantaggio dei Lancieri di Promes risponde Malen ed equilibrio totale in testa alla classifica. Ne approfitta il Vitesse che batte 4-2 il Sittard e raggiunge le due corazzate: Diemers porta in vantaggio Sittard, pareggio di Matavz. Ancora Sittard con Angha, pari e doppietta per Linssen e Bero chiude i conti. Torna alla vittoria il Groningen: 2-0 allo Zwolle nello scontro salvezza grazie a Lundqvist e al solito Hrustic. Il Willem batte 1-0 il Venlo con Pavlidis e vede i playoff Europa League alla sua portata, lo Sparta torna alla vittoria 4-0 sul Waalwijk grazie a Smeets, Ache, Dervisoglu e Rayhi.