Eredivisie - Continuano a duellare Ajax e PSV. AZ terza forza, il Feyenoord rientra in lotta per l'Europa

Il campionato olandese continua a regalare un duello in vetta interessante tra le due grandi d'Olanda Ajax e PSV con l'AZ a guardare da molto vicino. Il Feyenoord cerca di giocarsi la sua grande occasione per provare a fare i playoff Europa League. L'Emmen batte 3-0 un ADO ancora in netta difficoltà 3-0: autorete di Goossens al 16' e chiudono de Leeuw al 69' e Slagveer al 74' e prende tre punti salvezza. Il Venlo crolla, a sorpresa, contro un Heereveen che sembra avere ritrovato la retta via: 3-0 il finale con Ejuke al 8' e doppietta per lo stesso giocatore al 13'. All'87' chiude Odeegard e il Venlo sbaglia un rigore con Wright. Ajax che continua la sua voglia di essere capolista in un bellissimo duello: Martinez al 76' e Huntelaar al 79' battono 2-0 il Groningen e, per il cacciatore olandese, sembra una seconda giovinezza. 0-0 avaro di emozioni tra Sparta Rotterdam e Sittard: pareggio che serve a nulla ai secondi, ancora in fondo alla classifica, mentre per il Rotterdam qualcosa da rivedere se obiettivo è centrare l'Europa League. Il Vitesse tiene il quarto posto: vittoria di misura contro il Waalwijk 2-1. Vantaggio giallonero con Dicko al 16', pareggio di Leemans su rigore al 52'. Gol decisivo di Tannane su rigore al 77'. Attenzione ad un Utrecht che rilancia davvero le sue ambizioni: 2-0 al Willem targato Janssen al 87' e Kerk al 94' per una vittoria presa in dieci uomini per espulsione di Guwara. Poker del PSV: 4-0 netto allo Zwolle con Rosario al 39', raddoppio di Malen al 68' (occhio a questo calciatore), tris targato Doan al 72' e Gutierrez chiude il poker al 94' e testa della classifica e risposta all'Ajax data. AZ batte un Heracles in salute 2-0 e guarda da vicino la sfida al titolo dal suo terzo posto e solo un punto di ritardo dalla coppia di testa: Koopmeiners su rigore al 55' e Stengs al 88' regalano la vittoria. Il Feyenoord si rimette nella lotta all'Europa League e batte 5-1 il Twente nello scontro diretto tra due squadre che avevano assoluto bisogno di una vittoria per stare attaccate alle posizioni di classifica.