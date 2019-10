Eredivisie- Nessuna novità da segnalare: continua il duello tra Ajax e PSV

In Olanda continua il lungo testa contro testa di Ajax e PSV che stanno lottando davvero in una stagione che entrambe vogliono vincere con Vitesse e AZ che non disturbano le due. Il Groningen batte il Waalwijk 3-0 con i gol al 21' di te Wierik, Benschop al 38' e Gudmundsson al 78' per una vittoria che vuol dire tanto nella salvezza. Vittoria chiave nella lotta ai playoff Europa League per l'Heracles: 2-0 all'Emmen scontato con Dessers al 31' e autorete di Veendorp al 59'. Sparta che torna a vincere in casa a Rotterdam per 2-1 uno scontro diretto per traguardo europeo contro il Twente: Dervisoglu al 48' e vantaggio Sparta. Pareggio di Verdonk al 51' per il cavallo bianco rampante, ma decisiva la rete di Smeets al 88'. Il Vitesse si gode il terzo posto e batte 2-1 l'Utrecht con Clark al 9' e Matavz al 68' e in mezzo il pareggio di Maher al 38' per una vittoria che per i gialloneri significa meno tre dalla vetta. L'Heereveen batte 1-0 con gol di Van Bergen al 45' lo Zwolle e continua la sua marcia importante in chiave rimettere a posto le idee della sua stagione. Ajax corsara contro l'ADO 2-0: ennesimo gol di Huntelaar al 10' e raddoppio di Neres al 86' per una vittoria da testa della classifica. Il PSV risponde e batte 4-1 il Venlo: doppietta di Malen a chiudere il doppio vantaggio di Bergwijn e Dumfries. Il Venlo si salva con Pachonik e il suo gol bandiera. 1-1 tra Willem e AZ: al rigore di Koopmeiners per i secondi, arriva il pareggio di Kohlert. Il Feyenoord perde 4-2 in trasferta contro il Sittard: la doppietta di Ciss per la squadra di casa indirizza la partita, Haps aveva trovato il pareggio tra i due gol, ma Harries segna il tris allo scadere della prima frazione. Sambou segna il poker e gol inutile di Berghuis per un Sittard che trova tre punti importanti.